İran'dan koronavirüs tahliyesi - Son Dakika

İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle dönmek isteyen Türk vatandaşlar, uçakla Ankara 'ya getirildi. 132 yolcu ve mürettebat, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla gözlem altında tutulacak.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı. İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledildi. Yolcular, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyal ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir" dedi.

İran'dan ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlar için özel bir sefer düzenlendiğini vurgulayan Bakan Koca, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde karantina ortamında bulunan 42 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile alınarak Ankara'ya getirilmiş ve aynı hastanede operasyonu gerçekleştiren sağlık personeli ve mürettebat ile birlikte karantina altında tutulmuştu.

- Ankara