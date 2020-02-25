İran'dan koronavirüs tahliyesi (3) - Son Dakika
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İran'dan koronavirüs tahliyesi (3)

6 saat önce

İKİNCİ KARANTİNA BÖLGESİ, TIBBİ GÖZLEM KLİNİĞİÇin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı.

İran'dan koronavirüs tahliyesi (3), System.String[]

İKİNCİ KARANTİNA BÖLGESİ, TIBBİ GÖZLEM KLİNİĞİ

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı. İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 140 kişi, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Tıbbı Gözlem Kliniği'ne nakledildi. Uçaktaki 140 kişiden 47'si, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, 93 kişi de Tıbbı Gözlem Kliniği'nde gözlem altına alındı.

Öte yandan, Tıbbi Gözlem Kliniği'nde de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik görevlilerin ve çevredekilerin maske taktığı görüldü.

Görüntü dökümü:

Klinikten görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA,


Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
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