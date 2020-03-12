İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı - Son Dakika

İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede şu ana kadar 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla Twitter hesabından paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırdı.

Kovid-19'la mücadelede sağlık personelinin ön saflarda cesurca savaştığını belirten Zarif, "Onların çabaları, halkımızın ilaç ve teçhizata erişimini engelleyen kısıtlamalardan kaynaklanan büyük eksikliklerle baltalanıyor." ifadelerini kullandı.

Mesajına Sağlık Bakanlığının acil ihtiyaç listesini ekleyen Zarif, "Virüs, ayrım yapmıyor. İnsanoğlu da yapmamalı." diye yazdı.

Zarif'in paylaştığı 30 satırlık acil ihtiyaç listesinde, 172 milyon koruyucu maske, 100 milyon eldiven, 3 milyon 200 bin Kovid-19 tespit kiti, 1000 suni solunum cihazı gibi birçok teçhizat ve ilaç bulunuyor.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

Zarif de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini söylemişti.

Can kaybı 429'a yükseldi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin virüse yakalandığı açıklanmıştı. Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmiş, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı 81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler

Son Dakika Haberleri
23:18 Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü
23:18 Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı
23:17 Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/
23:17 Öğrenciler otogarı doldurdu
23:17 Kültür ve Turizm Bakanlığı tam sanatsal faaliyetleri erteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:20:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan koronavirüsle mücadele için acil sağlık malzemesi ve ilaç yardımı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]