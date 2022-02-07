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İran'dan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler - Son Dakika

İran'dan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler

07.02.2022 15:53
İran'dan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, son günlerde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındığını açıkladı.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, son günlerde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındığını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kurul Sözcüsü Abbas Şirujen, yeni önlemler kapsamında kapalı alanlardaki toplantı ve törenlerin 90 dakikayla sınırlandırıldığını söyledi.

Şirujen, "Kurumsal toplantılarda en fazla 30 kişi, dini ve kültürel toplantılarda ise alanın yüzde 20'sinin dolu olması kuralı getirildi." dedi.

Sivil uçak seferlerinin yüzde 60 kapasiteyle yapılacağını belirten Şirujen, camilerde itikafa girenlere de en az 3 doz aşı şartı getirildiğini aktardı.

Yeni tedbirlerin iki hafta sürmesinin planlandığını kaydeden İranlı yetkili, Kovid-19'la mücadelede kapalı alanlarda maske zorunluluğuna uymanın da önemini vurguladı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 132 bin 934 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 619 bin 85'e ulaştı.

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İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler - Son Dakika


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