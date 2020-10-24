İran'dan Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek - Son Dakika

İran, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini ümit ettiklerini belirtti.

Hatipzade, ülkesinin Libya krizinde askeri çözüme karşı olduğunu vurgulayarak, çözüme siyaset ve diyalog yoluyla ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.