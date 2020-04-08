İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin talebiyle Lüksemburg'da bloke edilen İran'a ait 1,6 milyar doların serbest bırakıldığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Başkanı Himmeti, yaptığı açıklamada, "Lüksemburg'da 25 Ocak 2015'ten bu yana bloke edilen İran Merkez Bankasına ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına yönelik bloke kararı kaldırıldı." ifadelerini kullanıdı.

Lüksemburg'da davaya bakan mahkemenin geçici bir karar çıkararak söz konusu paranın ABD'ye transfer edilmesinin önüne geçildiğini bildiren Himmeti, "ABD'nin bazı ülkelerde bulunan İran Merkez Bankasına ait varlıklara el koyup ABD'ye transfer etme çabaları sonuçsuz kaldı." dedi.

Himmeti, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde ABD'nin baskısıyla bloke edilen mal varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılabileceğini duyurmuştu.