İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU - Son Dakika
Üye Girişi

İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU

30.05.2022 14:25

İRAN'da dini nikahlı eşinden boşandıktan sonra 100 altın mehiri ödemeyerek İstanbul'a gelen İran uyruklu M.E., Başakşehir'de eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İRAN'da dini nikahlı eşinden boşandıktan sonra 100 altın mehiri ödemeyerek İstanbul'a gelen İran uyruklu M.E., Başakşehir'de eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 16 Nisan Pazartesi günü Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu M.E., ülkesinde imam nikahlı eşinden boşandı. Eşinin akrabaları M.E.'den boşanması karşılığında 100 altınlık mehiri ödemesini istedi. Bunun üzerine M.E., çareyi İstanbul'a gelerek uzaklaşmakta bulurken, eşinin akrabaları da peşine düştü. Kadının amcası Mohammad J.H., Başakşehir'de bulduğu M.E.'yi otomobiline kadar takip etti. Otomobiline bindiği sırada M.E.'nin arkasından yaklaşan Mohammad J.H., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Kaçmaya çalışan M.E., merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan amca ise kiralık otomobili Başakşehir'de yolun ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine terk edilen otomobilin olduğu adrese gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın kaçma anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALAR İZLENDİ FATİH'TE YAKALANDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından inceleme başlattı. Yaralının ifadesini alan polis ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmada, çevredeki kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın Fatih'te olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan amca yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU
İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU
İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU
İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:28:03. #1.11#
SON DAKİKA: İRAN'DAN MEHİR İÇİN PEŞİNE TAKILDI, BAŞAKŞEHİR'DE VURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement