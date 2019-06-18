İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.
İran Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:13 Kaynak: AA
Sözcüsü Abbas Musevi
, Mısır
'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan yazılı mesajında Musevi, "İran, büyük Mısır halkının görüşlerine saygıyla Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkı, ailesi ve geride kalan dostlarına başsağlığı ve merhum için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.
Mesajda ayrıca, Mursi'nin Mısır halk hareketinin zaferi sonrası cumhurbaşkanlığına seçildiği vurgulandı.
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