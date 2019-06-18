Son Dakika Haberleri: İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı
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İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

27 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan yazılı mesajında Musevi, "İran, büyük Mısır halkının görüşlerine saygıyla Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkı, ailesi ve geride kalan dostlarına başsağlığı ve merhum için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.
Mesajda ayrıca, Mursi'nin Mısır halk hareketinin zaferi sonrası cumhurbaşkanlığına seçildiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:13 Kaynak: AA
Mısır, İran, Muhammed Mursi, Güncel
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