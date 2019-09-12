İran'dan Netanyahu'nun "ilhak" vaadine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ?17 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşim birimlerini ilhak edeceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

İran'ın yapılan açıklamayı kınadığını aktaran Musevi, bazı Arap ülkelerini Netanyahu ile müttefik olmakla suçladı ve bunun politikalarını uygulaması için İsrail'e fırsat tanıdığını savundu.

Musevi, "Netanyahu'nun oy alabilmek ve iktidarda kalabilmek adına bir gün İran'a suçlamalar yönelttiği diğer gün ise Filistin'in kalan bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunduğuna" işaret etti.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 15 Eylül Pazar günü yapılması beklenen olağanüstü toplantısıyla ilgili "ülkesinin, İsrail'in Filistin'deki tecavüz ve yayılmacılığının önlenmesi için İslam ülkeleri topluluğu tarafından atılacak her türlü adımı destekleyeceğini" ifade etti.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.