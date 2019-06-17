Son Dakika Haberleri: İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
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İran'dan NPT'den çekilme uyarısı

1 saat önce

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran'ın istediği adımları atmaması durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi gündemlerine alacaklarını söyledi.

İran'dan NPT'den çekilme uyarısı, System.String[]
İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran'ın istediği adımları atmaması durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi gündemlerine alacaklarını söyledi.
İran yerel medyasına konuşan Zunnur, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği 60 günlük süreyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zunnur, nükleer anlaşmaya taraf ülkelere verilen ve 8 Temmuz'da dolacak 60 günlük süre içinde gerekli adımların atılmaması durumunda NPT'nin sıkı denetimlere izin veren ek protokolünün askıya alınacağını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile devam eden iş birliğini tekrar gözden geçirip NPT'den çekilmeyi gündeme alacaklarını ifade etti.
AB'nin ABD ile 900 milyar dolar ticaretinin olduğunu dile getiren Mücteba Zunnur konuşmasında, " Avrupa, hiçbir şekilde 900 milyar doları 20 milyar dolara feda etmeyecektir. Nükleer anlaşma AB'nin menfaatinedir fakat bunun için bedel ödemek istemiyorlar." görüşlerini paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.
Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Tahran, İran
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