İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
1 saat önce
İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60 günlük sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda NPT'den çekilmeyi gündemlerine alacaklarını belirtti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:08
Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60 günlük sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda NPT'den çekilmeyi gündemlerine alacaklarını belirtti.
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