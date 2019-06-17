Son Dakika Haberleri: İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
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İran'dan NPT'den çekilme uyarısı

1 saat önce

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60 günlük sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda NPT'den çekilmeyi gündemlerine alacaklarını belirtti.

İran'dan NPT'den çekilme uyarısı, System.String[]
İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zunnur, nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60 günlük sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda NPT'den çekilmeyi gündemlerine alacaklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:08 
İran
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