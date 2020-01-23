İran'dan nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" teklifine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' teklifine tepki - Son Dakika

İran'dan nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" teklifine tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, nükleer anlaşmanın yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki öneriye tepki göstererek, bunun "bağnazlığın bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

İran'dan nükleer anlaşma yerine

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, nükleer anlaşmanın yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki öneriye tepki göstererek, bunun "bağnazlığın bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

Musevi, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sözcü Musevi, "Bu uzun süreli kuruntuların ve bağnazlığın bir göstergesidir. Bu, kurumsallaşmış derin bir kibir ve kendini büyük görmekten kaynaklı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde kusurlu olduğunu belirterek, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump Anlaşması koyalım." demişti.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması'nın" olabilmesi için İran'ın balistik füze denemesine son vermesi, bölgedeki gruplara mali ve silah desteğini kesmesi, rehine siyasetine son vermesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı, Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD İran Özel Temsilcisi: Kaani, Süleymani'nin yolundan giderse, kaderi aynı olacak
Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" teklifine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]