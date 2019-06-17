İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi
2 saat önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:28
Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı.
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