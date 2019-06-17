Son Dakika Haberleri: İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi
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İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi

2 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı.

İran'dan nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşma tehdidi, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:28 
Ankara Ticaret Odası, İran
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