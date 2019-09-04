Son Dakika Haberleri: İran'dan nükleer anlaşmaya dair yeni adım
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İran'dan nükleer anlaşmaya dair yeni adım

2 saat önce

İran, Cuma gününden itibaren nükleer anlaşmada yer alan bazı yükümlülükleri yerine getirmeyeceğini açıkladı.

İran'dan nükleer anlaşmaya dair yeni adım, System.String[]
İran, Cuma gününden itibaren nükleer anlaşmada yer alan bazı yükümlülükleri yerine getirmeyeceğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın isteklerinin karşılanması için AB ülkeleriyle yapılan müzakerelerden sonuç alınmadığı ve İran'ın üçüncü kez 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltacağını belirtti.
Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ile buluşmasının ardından yaptığı ortak basın toplantısında, 6 Eylül'de başlayacak nükleer faaliyetleriyle ilgili atacakları adımın içeriğini de duyurdu.
Ruhani, başta uranyum zenginleştirme olmak üzere nükleer araştırma-geliştirmeye konusunda anlaşmada yer alan kısıtlamalara uymayacaklarını söyledi.
Ruhani, bu konuda Nükleer Enerji Kurumu'ndan gerekli adımları atılması talimatını verdi.
Ruhani, ayrıca İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelere İran'ın isteklerinin karşılanması için 60 günlük ek bir süre tanıdıklarını ifade etti.
Tahran yönetimi geçtiğimiz aylarda nükleer anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkelerin İran'ın taleplerini yerine getirmediği belirterek iki kez taahhütlerini azaltmıştı.


Görüntü Dökümü:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği ortak basın açıklaması


Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
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