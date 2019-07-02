Son Dakika Haberleri: İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya tam uyumunun, Avrupa ülkelerinin Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya tam uyumunun, Avrupa ülkelerinin Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere ile Avrupa Birliğine (AB) Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran, E3/AB ekonomik taahhütlerini yerine getirdiği sürece KOEP'in tam olarak uygulanması konusunda kararlıdır. Bu yapılmazsa İran, KOEP'in yükümlülüklerine tam olarak E3/AB'nin uyduğu şekilde uyum sağlayacaktır. Yeterince adil mi?"
ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık geçen 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu. İran'ın Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük süre 7 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceği öngörülüyor.
İran yönetimi son olarak zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Tahran, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 23:35:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum için AB'ye çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]