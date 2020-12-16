İran'dan nükleer silahsızlandırmaya destek

İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi elçisi Kazem Gharib Abadi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın, sıkı ve etkili uluslararası kontrol altında dünyanın nükleer silah stoklarının genel ve tam bir silahsızlanma hedefini desteklediğini söyledi.

İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi elçisi Kazem Gharib Abadi, ülkesinin nükleer silahsızlandırmaya destek verdiğini ifade etti. Adabi, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın, sıkı ve etkili uluslararası kontrol altında dünyanın nükleer silah stoklarının genel ve tam bir silahsızlanma hedefini destekliyor. Ayrıca, nükleer silahların tüm testlerini durdurmanın ve bu silahların niceliksel, niteliksel gelişimini sona erdirmenin, nükleer silahsızlanma yolunda atılması gereken ilk adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.İranlı diplomat, 1996 yılında imzalanan ve hem sivil hem de askeri amaçlarla tüm nükleer testleri yasaklayan çok taraflı bir anlaşma olan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması hazırlık komisyonunun bir oturumunda açıklamalarda bulundu. Anlaşma 184 ülke tarafından imzalandı, ancak ABD, İsrail, Çin, Mısır, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore imzalamadığı veya onaylayamadığı için yürürlüğe henüz girmedi.