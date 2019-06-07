Son Dakika Haberleri: İran'dan Paris ile Washington'un nükleer müzakere çağrısına ret
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İran'dan Paris ile Washington'un nükleer müzakere çağrısına ret

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında yapılabileceğini söyledi.

İran'dan Paris ile Washington'un nükleer müzakere çağrısına ret, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında görüşme yapılabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Washington'un İran'ın nükleer silahlanmasının son bulmasını istediklerini ve balistik füzeler ile diğer sorunlara odaklanmak amacıyla yeni müzakereler yapılması gerektiğini kaydetmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:38 
Fransa, İran, Dünya
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