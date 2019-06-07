İran'dan Paris ile Washington'un nükleer müzakere çağrısına ret
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında yapılabileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:38
, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında görüşme yapılabileceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris
ve Washington
'un İran'ın nükleer silahlanmasının son bulmasını istediklerini ve balistik füzeler ile diğer sorunlara odaklanmak amacıyla yeni müzakereler yapılması gerektiğini kaydetmişti.
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