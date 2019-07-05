Son Dakika Haberleri: İran'dan petrol gemisini alıkoyan İngiltere'ye karşı misilleme çağrısı
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İran'dan petrol gemisini alıkoyan İngiltere'ye karşı misilleme çağrısı

26 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu eski komutanı General Muhsin Rızayi, alıkonulan İran petrol tankeri için İngiltere'ye misilleme yapılması çağrısında bulundu

İran'dan petrol gemisini alıkoyan İngiltere'ye karşı misilleme çağrısı, System.String[]
İran'a it bir petrol tankerinin Cebelitarık'ta alıkonulmasının ardından Tahran'dan misilleme çağrısı geldi. Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "Kurumlarımız İngiltere'ye ait bir petrol tankerine el koymakla görevlidir" dedi.

İran'da muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden, Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, Tahran'a ait bir petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye sert tepki gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:37 
Devrim Muhafızları, İngiltere, İran, Dünya
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