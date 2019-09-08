Son Dakika Haberleri: İran'dan "petrol tankeri hedefine ulaştı" açıklaması
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İran'dan "petrol tankeri hedefine ulaştı" açıklaması

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankeri "Adrian Derya"nın hedefine vardığını ve içindeki petrolün satıldığını söyledi.

İran'dan

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankeri "Adrian Derya"nın hedefine vardığını ve içindeki petrolün satıldığını söyledi.

Musevi, İran devlet televizyonunda, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından serbest bırakılan petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Adrian Derya"nın hedefine ulaştığını ve tankerdeki yükün denizdeyken satılarak adresine teslim edildiğini aktaran Musevi, "Daha önce da Adrian Derya'nın rotasının tarafımızdan belirleneceğini söylemiştik." dedi.

Musevi, İran tarafından el konulan İngiltere'ye ait petrol tankeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

Musevi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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