Son Dakika Haberleri: İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit
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İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit

2 saat önce

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır.

İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit, System.String[]
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52 
İran, Ekonomi
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