İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit
2 saat önce
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır.
İran
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52
Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir." dedi.
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