Son Dakika Haberleri: İran'dan Pompeo'ya "balistik füze" cevabı
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan Pompeo'ya "balistik füze" cevabı

53 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının aksine İran'ın balistik füze programını müzakere etmeyeceğini belirtti.

İran'dan Pompeo'ya
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının aksine İran'ın balistik füze programını müzakere etmeyeceğini belirtti.
Musevi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etti.
Balistik füze programını müzakere edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Zarif'in ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere sattığı geniş çaplı silah satışlarına dikkati çekerek "topu akıllıca ABD'nin sahasına attığını" söyleyen Musevi, "İran ve Dr. Zarif'in ülkenin füze kapasitesiyle ilgili konumu açıktır." ifadesini kullandı.
Zarif, dün Batı medyasına verdiği bir mülakatta, balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hazır olduğumuz konudan başlayalım, balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım ancak ABD füzeler hakkında konuşmak istiyorsa önce bölgedeki bazı ülkelere füze dahil çeşitli silahlar satmayı durdursun." cevabını vermişti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.
İranlı yetkililer, bir çok kez balistik füze programının müzakere konusu edilmeyeceğini açıklamıştı.
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 sevkiyatında 12. uçak Ankara'ya indi S-400 teslimatında on dördüncü uçak Mürted'e indi Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı Özgür Gündem davasında beraat kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:10:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Pompeo'ya "balistik füze" cevabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]