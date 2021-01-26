İran'dan Rus aşısı Sputnik V'e onay - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'da geliştirilen Sputnik V adlı korona virüs aşısına İran Sağlık Bakanlığının onay verdiğini duyurdu.

Korona virüs salgının etkisini arttırdığı İran'da ilk Covid-19 aşısına onay verildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından İran basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile uluslararası birçok konuda işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Zarif, "Korona virüs ile mücadele ve aşı çalışmaları ile alakalı da Moskova ile görüşmelerimiz oldu. Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşısının İran'da kullanımı ile alakalı onay Sağlık Bakanlığı tarafından verildi" ifadelerini kullandı. Sputnik V, İran'da kullanımına onay verilen ilk Covid-19 aşısı oldu.

Zarif, İran Sağlık Bakanlığı tarafından Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V korona virüs aşısına gerekli onayların verildiğini belirterek, "Rusya ile sadece korona virüs aşısının satın alımı hususunda değil aşının üretiminde de işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da toplam vaka sayısı 1 milyon 385 bin 706'ya, toplam can kaybı ise 57 bin 560'a ulaştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)