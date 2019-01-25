Son Dakika Haberleri: İran'dan Rusya'ya S-300 Suçlaması

İran'dan Rusya'ya S-300 Suçlaması

58 dakika önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.

İran'dan Rusya'ya S-300 Suçlaması, System.String[]
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, İsrail ordusunun, hafta başında Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere düzenlediği hava saldırısıyla ilgili Moskova'yı suçladı.

Rusya'nın Suriye topraklarına konuşlandırdığı hava savunma sistemlerine işaret eden Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir. Rusların S-300 sistemleri faal olsaydı siyonist rejim Suriye topraklarına rahatlıkla saldıramazdı." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının Moskova'nın koordinasyonunda gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

İsrail, pazartesi sabaha karşı Suriye topraklarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere hava saldırısı düzenlemişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 12'si Devrim Muhafızları mensubu 21 kişinin öldüğünü bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Rusya Federasyonu, İran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte Doktor, Ünlü Oyuncu Didem Balçın'ı Pişman Etti ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Kararı! Listede Birçok Şirket Var

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:55:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Rusya'ya S-300 Suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]