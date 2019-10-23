Son Dakika Haberleri: İran'dan "Soçi mutabakatı" açıklaması
Son Dakika Güncel İran'dan 'Soçi mutabakatı' açıklaması

İran'dan "Soçi mutabakatı" açıklaması

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli egemenliğini korumaya yönelik her eylemi olumlu karşılıyoruz" dedi.

İran'dan

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatını olumlu karşıladıklarını belirterek, " Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli egemenliğini korumaya yönelik her eylemi olumlu karşılıyoruz" dedi.

Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin varılan mutabakatı, bölgeye istikrar ve huzurun gelmesi adına olumlu karşıladıklarını söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "Umut ediyoruz bu anlaşma Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidereceği gibi aynı zamanda Suriye toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın her zaman sorunların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Musevi, Adana mutabakatının Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümünde iyi bir kaynak olabileceğini belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Musevi, ABD güçlerinin Suriye'den ayrılması ile birlikte bölgeye barış ve huzurun geleceğini söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Musevi, Suriye, Soçi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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