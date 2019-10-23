Son Dakika Haberleri: İran'dan Soçi mutabakatına destek
Son Dakika Dünya İran'dan Soçi mutabakatına destek

İran'dan Soçi mutabakatına destek

30 dakika önce

İran, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın Suriye'nin istikrarı konusunda olumlu bir adım olarak gördüğünü açıkladı.

İran'dan Soçi mutabakatına destek, System.String[]

İran, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın Suriye'nin istikrarı konusunda olumlu bir adım olarak gördüğünü açıkladı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı konusunda atılmış olumlu bir adım olduğunu söyledi. Musavi "İran Suriye'ye güvenlik ve sükunet getirecek, ülkenin bütünlüğünü güvenlik altına alacak her türden adımı memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.


"Rusya ile Türkiye arasında anlaşma olumlu bir adımdır" denilen açıklamada "Bu anlaşmanın Türkiye'nin kaygılarını gidermesini ve Suriye'ye barış ve güvenlik getirmesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de Suriye konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakat uyarınca YPG güçlerinin 150 saat içerisinde Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Türkiye ve Rusya'nın bir hafta sonra "Barış Pınarı Harekatı" alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç olmak üzere ortak devriyeye başlaması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi ayrıca "İran her zaman anlaşmazlıkların çözümünde siyasi araçları desteklemiştir ve Tahran bir anlaşmaya varılması için Suriye ile Türkiye arasındaki görüşmelere yardımcı olmaktan mutludur" ifadelerini kullandı.


Reuters/EC, JD


(c)

Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:39 
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