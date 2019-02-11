Son Dakika Haberleri: İran'dan Suları Bulandıran İddia: "Atom Bombasının Formülüne Sahibiz"

İran'dan Suları Bulandıran İddia: "Atom Bombasının Formülüne Sahibiz"

23 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen, Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'yı anma etkinliklerinde, şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İran'ın atom bombasının formülüne sahip olduğu, hiçbir zaman bu silahı üretmeyi istemediği ortaya atıldı.

İran'dan Suları Bulandıran İddia:
ABD ve İran arasındaki gerginlik, her iki ülkenin farklı mevkilerinden gelen açıklamalarla şekillenmeye ve boyut değiştirmeye devam ediyor. İran'da önemli bir devlet memuru statüsüne sahip olan şehir imamları bile bu tartışmalarda söz sahibi olabiliyorlar.

Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma'yı anma etkinlikleri sırasında konuşan, başkent Tahran'ın cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, ülkesinin atom bombası formülüne sahip olduğunu söyledi. Haber Türk'ün haberinde yer alan açıklamalara göre Hatemi, İran'ın formülü bilmesine rağmen asla bombayı üretmek istemediğini belirtti.



Hatemi "İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor, ancak nükleer enerjiye sahip olmayı kendisi için hayati bir mesele olarak görüyor." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın balistik füze programını durdurmasını talep etmişti. Bu açıklamalar üzerine İran'ın farklı mercilerinden füze sistemlerinin en önemli savunma gücü olduğuna yönelik karşılıklar geldi. Hatemi, atom bombası formülü iddiasından sonra bu konuya değinerek, "İran'ı koruyan faktör füze gücüdür. Eğer bu gücü de elimizden alırlarsa aydınlık günümüz karanlık bir geceye döner. Füze gücümüz emperyalistlerin korkusudur." açıklamasında bulundu.

Nükleer silahlar kategorisine giren atom bombası, BM gibi uluslarüstü örgütlerin aldığı kararlarla yasaklı durumdalar. Bu anlaşmaları ABD gibi ülkeler gerçekçi bulmadıklarını söyleseler de pek çok ülke nükleer silahsızlara karşı tavra sahip.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 

Muhammed Hatemi, Tahran, Ankara Ticaret Odası, İran, Teknoloji
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