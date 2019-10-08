Son Dakika Haberleri: İran'dan Suriye açıklaması: "Yardım etmeye hazırız"
Son Dakika Politika İran'dan Suriye açıklaması: 'Yardım etmeye hazırız'

İran'dan Suriye açıklaması: "Yardım etmeye hazırız"

8 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran'dan Suriye açıklaması:

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Zarif, "Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye'de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye'de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.


Adana Anlaşması'nın Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, "Yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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