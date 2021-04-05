İran'dan Suriye'ye 1 milyon varil ham petrol sevkiyatı yapılacak

İran'dan Suriye'ye 1 milyon varillik ham petrol taşıyan filonun ilk tankerinin bugün Suriye'nin kuzeybatısındaki liman kenti Baniyas'a ulaşması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip sistemi Tanker Trackers'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, söz konusu petrol tankeri 2 Nisan'da Kızıl Deniz'i geçerek Süveyş Kanalı'na yaklaştı.

İran'dan Suriye Tartus bölgesinin 35 kilometre kuzeyindeki Baniyas'a gönderilen ve 1 milyon varillik ham petrol taşıyan filonun ilk tankerinin bugün şehre ulaşması öngörülüyor.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, işgalindeki sahalardan petrol sevkiyatını 2 hafta önce durdurmasının ardından Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde derinleşen akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor.

Başkent Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerdeki benzin ve mazot kıtlığı nedeniyle pek çok ulaşım aracının hizmet dışı kaldığı biliniyor.