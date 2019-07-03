Son Dakika Haberleri: İran'dan Suudi Arabistan'a "hacıların güvenliğini sağlayın" çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan Suudi Arabistan'a "hacıların güvenliğini sağlayın" çağrısı

25 dakika önce

İran lideri Ali Hamaney, Suudi Arabistan'dan "güvenlik odaklı bir polis ortamı" oluşturmadan hacıların güvenliğini sağlamasını istedi.

İran'dan Suudi Arabistan'a
İran lideri Ali Hamaney, Suudi Arabistan'dan "güvenlik odaklı bir polis ortamı" oluşturmadan hacıların güvenliğini sağlamasını istedi.
Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki hac ve umre organizasyonlarından sorumlu yetkililerle bir araya gelen İran lideri, hacı adaylarının güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suudi Arabistan'a hacı adaylarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Hamaney, "Suudi Arabistan yönetimi, güvenlik odaklı bir polis ortamı oluşturmadan, hacı adaylarının saygınlığı ve onurunu koruyarak, gereken güvenliği sağlamalı." ifadelerini kullandı.
Hamaney, hac ibadetinin siyasileştirilmemesi gerektiği yönündeki görüşleri eleştirerek, "haccın siyasi bir konu olduğunu" savundu.

Son olarak İranlı hacı adaylarından haccın anlam ve önemine uygun şekilde etmelerini isteyen Hamaney, hac farizasının sosyal, siyasal ve ahlaki açıdan olumlu yansımaları olması gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:51 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Diyadin Belediye Başkanı Demir'in polislerce darbedildiği iddiasına yalanlama Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:17:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Suudi Arabistan'a "hacıların güvenliğini sağlayın" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]