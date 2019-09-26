İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'la her düzeyde görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

İranlı Sözcü Musevi, Tahran ile Riyad arasında görüşme ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

" Irak'ın düzenleyeceği Bağdat konulu oturumda İran-Suudi Arabistan görüşmesini muhtemel görüyor musunuz?" sorusuna karşılık Musevi, "Suudi Arabistan'la aracılı veya aracısız her düzeyde görüşmeye hazırız. Eğer böyle bir oturum gerçekleşirse biz ikili veya toplantı esnasında Suudi Arabistan'la görüşmeye hazırız." dedi.

Pakistan, Almanya, Japonya ve Irak'ın iki ülke arasında ara buluculuk yapma istekleri olduğunu dile getiren Musevi, Tahran yönetiminin bu taleplere her zaman olumlu cevap verdiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin kendisinden İran'la aralarında ara buluculuk yapmasını istediğini söylemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Irak'ın komşularının bir araya geleceği "Bağdat'da Bir Bölge" adlı oturum düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.