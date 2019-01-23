Son Dakika Haberleri: İran'dan "Suudi Arabistan ve Bae 7 Bin Deaş'lıyı Afganistan'a Yerleştirdi" İddiası

İran'dan "Suudi Arabistan ve Bae 7 Bin Deaş'lıyı Afganistan'a Yerleştirdi" İddiası

1 saat önce

İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 bin terör örgütü DEAŞ militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

İran'dan
İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 bin terör örgütü DEAŞ militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

Başkent Tahran'da ordunun son 40 yılıyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Pordastan, bölgedeki DEAŞ varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'ın tekrar hareket halinde olduğunu belirten Pordastan, bölgedeki terörizmle mücadeleye ilişkin, "Bugün 7 bin DEAŞ'lı Suudi Arabistan ve BAE tarafından Afganistan'a yerleştirildi. Söz konusu ülkeler oyun peşinde ve emperyalist güçler de sürekli olarak onlara takviye güç gönderiyor." iddiasında bulundu.

İran Kara Kuvvetlerinin, sınırlarda muhtemel tehlikelere karşı aralıksız yüksek kapasiteli gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Pordastan, "Eğer bize karşı bir saldırıda bulunmaya yeltenirlerse yok edici cevabı alırlar. Ayrıca hava savunma birimlerimiz sınırları sürekli kontrol ediyor, ülkemizin çıkarlarına karşı bir hareketlilik olursa askerlerimize ateş açma yetkisi verildi." bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:28 Kaynak: AA

İran, Suudi Arabistan, Afganistan, Güncel
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