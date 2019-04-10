Son Dakika Haberleri: İran'dan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e Terör Suçlaması

İran'dan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e Terör Suçlaması

1 saat önce

İran, ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine alma kararına destek veren Suudi Arabistan ve Bahreyn'i terörü desteklemekle suçladı.

İran'dan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e Terör Suçlaması, System.String[]
İran, ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine alma kararına destek veren Suudi Arabistan ve Bahreyn'i terörü desteklemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı açıklamasında, "Bazı bölge ülkeleri gözlerini ve kulaklarını kapatıp bölge dışı güçlerin söylediklerine uymayı adet haline getirdiler." ifadesini kullandı.

ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine alma kararına destek veren Suudi Arabistan ve Bahreyn'in bölgenin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu kaydeden Kasımi, "Bu iki ülkenin konumu, ABD'nin maceracılığının ve stratejik hatasının bölgenin istikrar ve güvenliğine yönelik sonuçlardan habersiz olduklarını gösteriyor." değerledirmesinde bulundu.

Kasımi, iki ülkeyi bölgesel ve küresel terörü desteklemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn de ABD'nin kararına destek vermişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:30 Kaynak: AA
Bahreyn, Suudi Arabistan, İran, Güncel
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