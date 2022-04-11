İran'dan Taliban'a "Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerinin korunması" çağrısı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da İran'a ait diplomatik temsilciliklere düzenlenen saldırılar üzerine Taliban'a saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkede Afgan mültecilere kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğuna yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afganistan'daki Taliban yönetimine saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunan Hatibzade, "İran'ın Herat'ta ve Afganistan'ın diğer şehirlerinde bulunan elçilik ve temsilciliklerinin tam güvenliği sağlanmalı ve bu diplomatik misyonların güvenli bir şekilde faaliyeti için gerekli garantiler sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, İran'a ait diplomatik temsilciliklerin güvenliğini sağlamaktan Taliban yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

İran'daki Afgan mültecilere kötü muamelede bulunulduğuna dair iddiaları reddeden Hatibzade, sosyal medyada yayınlanan söz konusu görüntülerin iki ülke halklarının duygularını hedef aldığını ve her iki ülkenin de komplolara karşı uyanık olması gerektiğini ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada yayınlanan İran'daki Afgan mültecilere yönelik işkence ve kötü muamele görüntüleri Afgan halkının tepkisine neden olmuştu.

Görüntülerin yayılması üzerine bugün akşam saatlerinde İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğu önünde İran'daki Afgan mültecilere yönelik kötü muamelenin derhal durdurulması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Herat'taki gösteriler sırasında bir grup protestocu başkonsolosluğa taşlı saldırı düzenlemişti.

Ayrıca Host vilayetinin merkezinde de bir grup, düzenledikleri gösteriyle İran'ı protesto etmişti.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da bazı görüntülerin sosyal medyada planlı olarak yayıldığı ve iki ülke ilişkilerinde fitne ve komployu hedeflediği kaydedilmişti.