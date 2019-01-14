Son Dakika Haberleri: İran'dan "Taliban'la İş Birliği Yapmalıyız" Açıklaması

İran'dan "Taliban'la İş Birliği Yapmalıyız" Açıklaması

1 saat önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

İran'dan
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.


ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a yerleştirdiğini öne süren Felahetpişe, "İran Afganistan'da Taliban'a ait kötü hatıraları görüyor. DEAŞ'ın Afganistan'daki mevcut durumu karşısında Taliban ile iş birliği yapmalıyız." dedi.


İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, DEAŞ'ın Afganistan'da örgütlendiğine dikkati çeken Felahetpişe, İran'ın DEAŞ gerekçesiyle Taliban ile müzakere yürüttüğünü ifade etti.


Felahetpişe, İran'ın geçmişte Taliban'la ciddi sorunlar yaşadığının altını çizerek, DEAŞ nedeniyle Taliban'la iş birliği yapılması gerektiğini dile getiren ilk İranlı siyasetçi olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: AA

İran, Dünya
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