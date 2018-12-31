Son Dakika Haberleri: İran'dan Taliban'la Müzakere Açıklaması

İran'dan Taliban'la Müzakere Açıklaması

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Taliban heyetiyle İranlı yetkililerin "Afganistan'ın istikrarı ve güvenliği" çerçevesinde görüştüklerini belirtti.

İran'dan Taliban'la Müzakere Açıklaması, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Taliban heyetiyle İranlı yetkililerin " Afganistan'ın istikrarı ve güvenliği" çerçevesinde görüştüklerini belirtti.

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Kasımi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin geçen haftaki Afganistan ziyaretinin ardından dün de Tahran'da Taliban heyetiyle İranlı yetkililer arasında müzakerelerin gerçekleştirildiğini doğruladı.

Kasımi, "Şemhani'nin Afganistan ziyaretinin ardından dün Taliban'dan bir heyet Tahran'daydı." dedi.

Söz konusu heyetin İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Abbas Arakçi'yle bir araya geldiğine işaret eden Kasımi şunları söyledi:

"Afganistan topraklarının yüzde 50'si Taliban'ın elinde. Afganistan'da istikrarsızlık ve güvenlik sorunları var. Bu konuda Eşref Gani hükümetiyle görüşüldü. (Tahran'daki) görüşmenin hedefi; Afganlı gruplarla hükümet arasında diyaloğun kurulması ve böylece barışın sağlanması."

"Astana sürecinde önemli adımlar atıldı"

Kasımi, açıklamasında Suriye'deki gelişmelere de değindi.

"Astana sürecinde önemli adımlar atıldı" diyen Kasımi, "Bu süreç Suriye Anayasası Komitesi'nin kurulması gibi hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması için henüz Astana sürecinin devamını gerektiren birçok konu var." değerlendirmesinde bulundu.

" AB, ABD'nin baskılarına karşı koyamadı"

Avrupa Birliği (AB) tarafından ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına karşı geliştirilen özel ödeme mekanizmasına dair ise Kasımi, "AB, her ne kadar SPV (Special Purpose Vehicle-Özel Amaçlı Araç) sistemini yürürlüğe koymakla ilgili tarih verse de bunu gerçekleştiremedi." ifadelerini kullandı.

"AB, ABD'nin baskılarına karşı koyamadı" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Tahran yönetiminin AB'nin bu konudaki sözlerini yerine getirmesini beklediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:44 Kaynak: AA

Afganistan, Dışişleri Bakanlığı, İran, Güncel
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