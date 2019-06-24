Son Dakika Haberleri: İran'dan "tekrarlanması durumunda ABD İHA'sını yine vururuz" açıklaması
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İran'dan "tekrarlanması durumunda ABD İHA'sını yine vururuz" açıklaması

1 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

İran'dan
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hanzadi, "Düşman (ABD) en ileri teknolojiye sahip insansız keşif uçağını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğünü gördü. Açıkça ilan ediyoruz ki; aynı girişimin tekrarlanması durumunda düşmana verilen bu sert cevap yinelenecektir. Düşman bunu biliyor." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Donald Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Bülent Bostanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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