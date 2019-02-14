İran'dan Terör Saldırısında Pakistan'a Uyarı

ANKARA/ İran, Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının ardından İslamabad yönetimine topraklarında faaliyet gösteren terör gruplarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

ANKARA/ İran, Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının ardından İslamabad yönetimine topraklarında faaliyet gösteren terör gruplarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.



İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin güneydoğusunda en az 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.



Pakistan hükümetinin bu ülkenin topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerinden sorumlu olduğunu belirten Rahmani Fazli, "Pakistan hükümetinin topraklarındaki teröristlerin varlığını sonlandırma konusuna önem vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İranlı bakan uluslararası hukuk çerçevesinde ülkenin güvenliğini korumak için tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.



Terör saldırısının ABD öncülüğünde Varşova'da düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün yaşandığına da dikkati çeken Rahmani Fazli, "Bu saldırı, ABD'li yöneticilerin uluslararası hukuk ve insan haklarına inanmadıklarını ortaya koydu." dedi.



İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.



İran'daki "Sünni halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.



Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.



Pakistan'dan kınama



Öte yandan, Pakistan'dan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok insanın can verdiği Zahidan'daki Devrim Muhafızlarına yönelik saldırıdan dolayı şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Pakistan terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

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