İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok' - Son Dakika Dünya

İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok'

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına Tahran cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "kültürel alanların hedef alınması savaş suçudur" dedi.

İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok', System.String[]

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) operasyonuyla öldürülmesi sonrası 'savaş senaryoları' konuşulmaya başlandı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına Tahran cevap verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:28 
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