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İran'dan Trump'a cevap: 'Savaş suçu,' 'takım elbiseli terörist' ve 'saldıracak cesaretleri yok'
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına Tahran cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "kültürel alanların hedef alınması savaş suçudur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:28
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