İran'dan Trump'a: Nükleer silah peşinde değiliz
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:58
Zarif, Tahran
'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD
'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını söyledi.
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