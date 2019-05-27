Son Dakika Haberleri: İran'dan Trump'a: Nükleer silah peşinde değiliz

İran'dan Trump'a: Nükleer silah peşinde değiliz

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını söyledi.

İran'dan Trump'a: Nükleer silah peşinde değiliz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:58 
Tahran, İran, Ekonomi
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