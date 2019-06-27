Son Dakika Haberleri: İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı
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İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı

16 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.

İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 
Washington, İran, Ekonomi
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