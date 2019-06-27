İran'dan Trump'a 'savaş kısa sürmez' uyarısı
16 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington
yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.
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