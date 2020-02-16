İran'dan Trump'ın danışmanlarına eleştiri - Son Dakika
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İran'dan Trump'ın danışmanlarına eleştiri

29 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda iyi danışmanlara sahip olmadığını söyledi.

İran'dan Trump'ın danışmanlarına eleştiri, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda iyi danışmanlara sahip olmadığını söyledi.

Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki "Sorunlu Sularda Köprüler Kurma: Körfez'deki Gerilimlerin Düşürülmesi" başlıklı panelde konuşan Zarif, "ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil." dedi.

Trump'ın danışmanları sayesinde İran rejiminin çökeceği konusunda ikna olduğunu ve bu yüzden çöktüğünü düşündüğü bir rejimle konuşmak istemediğini anlatan Zarif, bu yüzden ülkesinin ve ABD'nin ile müzakerelere tekrar başlaması konusunda başarısız olunduğunu kaydetti.

"İran bölgedeki rolünün kabul edilmesini isteyen Zarif, "Onlar (ABD) son 41 yıldır rejimi değiştirmek istiyorlar. ve son 41 yıldır başarısız oldular. ABD kabul etmeli ki İran bu bölgede bir gerçek." diye konuştu.

Arap dünyasının içinde olduklarını ve komşularıyla herhangi bir gerilim istemediklerini anlatan Zarif, bölgede bazı ülkelerin petrolden kazandıklarını halklarına yöneltmek yerine teröristlere verdiklerini savundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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