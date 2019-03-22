Son Dakika Haberleri: İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

54 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek.

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek." dedi.

Kasımi'nin İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İsrail rejiminin Arap ve Müslüman toprakları üzerinde hakkı yok, acilen işgal girişimlerine ve ihlallere son vermelidir." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın Golan konusundaki açıklamasının sadece Suriye topraklarına müdahale olarak algılanmayacağına dikkati çeken Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek. Bu bölge Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında işgal edilmiş topraklar olarak geçmektedir."

Kasımi, Golan Tepeleri sorununun çözümü noktasında, İsrail'in bölgedeki "işgaline son verme dışında hiçbir çözüm yolu bulunmadığı"nı vurguladı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor


ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.


İsrail, BMGK kararlarına göre Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

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