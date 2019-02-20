Son Dakika Haberleri: İran'dan Trump Yönetiminin Suudi Arabistan'a Nükleer Transfer Planına Tepki

İran'dan Trump Yönetiminin Suudi Arabistan'a Nükleer Transfer Planına Tepki

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tutumu ve Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferinin bu ülkenin iki yüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

İran'dan Trump Yönetiminin Suudi Arabistan'a Nükleer Transfer Planına Tepki, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tutumu ve Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferinin bu ülkenin iki yüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satma planına tepki gösterdi.

ABD'yi iki yüzlülükle suçlayan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için daima aşikar olan dünya için de günden güne daha belirgin hale geliyor. Ne insan hakları ne de nükleer program ABD'nin gerçek endişesiydi. Önce cesedi parçalanmış gazeteci, şimdi de nükleer teknolojinin Suudi Arabistan'a yasa dışı satışı ABD'nin iki yüzlülüğünü ortaya seriyor."

Trump'ın nükleer teknoloji transferine soruşturma

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer güç geliştiricisi firmalarla 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi yapılmasını görüşmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi ise ABD'nin Suudi Arabistan'a "son derece hassas nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme" planıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin hazırladığı raporda, Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilecek nükleer reaktörlerin bölgedeki dengeleri bozabileceği, aynı zamanda nükleer silahlanmayı artırmayı teşvik edeceği uyarıları yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:43 Kaynak: AA

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Güncel
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