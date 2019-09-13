Son Dakika Haberleri: İran'dan turist olarak gelip Van'da hırsızlıktan tutuklandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İran'dan turist olarak gelip Van'da hırsızlıktan tutuklandılar

1 saat önce

İran'dan turist olarak Van'a gelen ve 4 ayrı iş yerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli, 108 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek kaldıkları otelde yakalanarak tutuklandı.

İran'dan turist olarak gelip Van'da hırsızlıktan tutuklandılar, System.String[]

İran'dan turist olarak Van'a gelen ve 4 ayrı iş yerinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli, 108 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek kaldıkları otelde yakalanarak tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet (2) ve Kazım Karabekir (2) caddeleri üzerinde faaliyet gösteren 4 ayrı iş yerinde meydana gelen yankesicilik (tırnakçılık yöntemi) olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Özel ekip tarafından yankesicilik olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan toplam 32 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 108 saat incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, olayı gerçekleştirenlerin İran uyruklu M.T. ve A.M. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine 7 Eylül 2019 günü konakladıkları otel odasında yakalanarak gözaltına alındı, Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve otel odasında yapılan aramada bin 45 Amerikan Doları, 1 milyon 550 bin İran Riyali, 100 Çin Yuanı, olaylarda kullanılan kıyafet ve aksesuarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu M.T. ve A.M. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

turist, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı
80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan turist olarak gelip Van'da hırsızlıktan tutuklandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]