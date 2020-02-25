İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

13 dakika önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

İran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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