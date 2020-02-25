İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi
ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 02:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]