İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı - Son Dakika

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İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.
İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
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