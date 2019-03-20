Son Dakika Haberleri: İran'dan Türkiye ile "Eş Zamanlı Operasyon" Açıklaması

İran'dan Türkiye ile "Eş Zamanlı Operasyon" Açıklaması

3 saat önce

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye ile İran'ın terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasıyla ilgili anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusundaki memnuniyetini ifade etti.

İran'dan Türkiye ile
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye ile İran'ın terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasıyla ilgili anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusundaki memnuniyetini ifade etti.

İran İçişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk mevkidaşı Muhterem İnce ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Zülfikari, bölgede Türkiye ile İran'ın terörist gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele doğrultusunda yürüttüğü iş birliğinin iki ülke halkının huzuru için önemli olduğunu vurguladı.

Zülfikari, Türkiye ve İran'ın güvenliği bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyetini dile getirdi.

Görüşmede Zülfikari ve İnce'nin iki komşu ülkenin tüm alanlardaki iş birliğini devam ettirme konusunda kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce yaptığı açıklamada, "15 gün önce dedim ki, 'İran'la ortak operasyon yapacağız.' Tarihimizde ilk defa, 2-3 defa Tahran'a, İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Türkiye, İran, Güncel
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