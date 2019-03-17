Son Dakika Haberleri: İran'dan Türkiye ile Ortak Operasyon Açıklaması

İran'dan Türkiye ile Ortak Operasyon Açıklaması

1 saat önce

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.

İran'dan Türkiye ile Ortak Operasyon Açıklaması, System.String[]
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.

Zülfikari, başkent Tahran'daki basın toplantısında, İran'ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına işaret ederek "Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Türkiye, İran, Güncel
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