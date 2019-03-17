İran'dan Türkiye ile ortak operasyon açıklaması
1 saat önce
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.
İran
İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:25
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