Son Dakika Haberleri: İran'dan Türkiye ile ortak operasyon açıklaması

İran'dan Türkiye ile ortak operasyon açıklaması

1 saat önce

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.

İran'dan Türkiye ile ortak operasyon açıklaması, System.String[]
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:25 

Türkiye, İran, Ekonomi
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