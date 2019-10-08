İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Zarif, dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele aldı.

Haberde, "Zarif, (görüşmede) askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 21 yıl önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı'nın Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini gidermek için en iyi yol olduğunu savundu.

Türkiye'nin Suriye'de milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı muhtemel askeri operasyonuna karşı çıkan Tahran yönetimi, yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği krizde Beşşar Esed rejimini ayakta tutabilmek için muhaliflere karşı Suriye'ye on binlerce milis ve asker göndermişti.