Son Dakika Haberleri: İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama

İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama

52 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı çıktı.

İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Zarif, dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele aldı.

Haberde, "Zarif, (görüşmede) askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 21 yıl önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı'nın Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini gidermek için en iyi yol olduğunu savundu.

Türkiye'nin Suriye'de milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı muhtemel askeri operasyonuna karşı çıkan Tahran yönetimi, yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği krizde Beşşar Esed rejimini ayakta tutabilmek için muhaliflere karşı Suriye'ye on binlerce milis ve asker göndermişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Fırat, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Trump'a cevabı terör koridorunu yararak verin
Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü Kadınların çaresizliğinden faydalanan fuhuş çetesi çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]